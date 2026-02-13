Ｊ１のＧ大阪は１３日、元日本代表ＦＷ宇佐美貴史（３３）が百年構想リーグ開幕節・Ｃ大阪戦（７日・ヤンマー）で左ハムストリング肉離れ、左ヒラメ筋肉離れを発症していたことを発表した。全治は明らかにしていない。宇佐美はＣ大阪戦で９０分フル出場も、０―０でもつれ込んだＰＫ戦（５―４で勝利）ではキッカーを務めず、試合後は足を引きずりながら引き上げていた。ベテランストライカーのいち早い復帰が待たれる。