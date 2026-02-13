アジア株軒並み下落、香港株は大幅続落 東京時間17:31現在 香港ハンセン指数 26567.12（-465.42-1.72%） 中国上海総合指数 4082.07（-51.95-1.26%） 台湾加権指数 休場 韓国総合株価指数 5507.01（-15.26-0.28%） 豪ＡＳＸ２００指数 8917.61（-125.93-1.39%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82778.75（-896.17-1.07%） １３日のアジア太平洋株式市場は軒並み下落。前日の米国株の