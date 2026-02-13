東京時間17:35現在 英ＦＴＳＥ100 10398.19（-4.25-0.04%） 独ＤＡＸ24849.00（-3.69-0.01%） 仏ＣＡＣ40 8280.17（-60.39-0.73%） スイスＳＭＩ 13572.59（+42.67+0.31%） ※英ＦＴＳＥ100、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 独ダックスは化学品などが軟調、シーメンス、ブレンターク、志村伊豆などが軟調。エネルギーも弱くRWEの売りが出ている。エンジンメーカーのMTU