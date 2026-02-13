13日午後、衆議院選挙で大敗した中道改革連合が“新たなトップを選ぶ”代表選を行いました。立て直しが急務となる党のトップに名乗り出たのは・・・立憲民主党出身の元総務政務官・階 猛氏と、立憲の元幹事長・小川淳也氏。公明出身議員からの立候補はなく、一騎打ちの構図になりました。立憲と公明の衆議院議員が合流し、結党からまだ1か月もたっていない中道。今回の代表選は衆院選で当選した49人の議員によって行われますが、そ