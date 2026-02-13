アジア・コモディティ騰落率ランキング＝02/13営業日時点＝ 大連とうもろこし 0.12％ 上海異形鉄筋 0.09％ 上海ゴム -0.96％ 大連ポリエチレン -1.54％ 上海重油 -1.81％ 上海銅 -1.85％ ＊数値は前日比％