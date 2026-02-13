ＷＢＣメキシコ代表の、ソフトバンクのアレクサンダー・アルメンタ投手が１４日の紅白戦に登板する。来日５年目の２１歳は背番号１３５でまだ育成契約ながら、今季は支配下登録入りが期待されている。１１日のライブＢＰではＭＡＸ１５２キロをマークして、打者５人を無安打に抑えた。「とにかくアグレッシブに投げていきたい。一番いいボールが真っすぐだと思うので、真っすぐをゾーンに投げて反応を見たい。この結果が支配下に