寒さ厳しいこの時季に恋しくなるものといえばホックホクの「焼きいも」！食物繊維やミネラル、ビタミンが豊富なことから手軽でヘルシーな冬のおやつとしてお馴染みですが、サツマイモのおやつは焼きいもだけにあらず…優しい甘さと素朴な味わいが癖になる「干し芋」も冬のおやつの代表格。こちらは沼津市のサツマイモ農家が手掛ける干し芋専門店。開店と同時に次々に客が訪れる人気ぶりです。（客）「（冬の）期間限定ですよ