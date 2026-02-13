西武・隅田知一郎投手（２６）が３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の侍ジャパンに追加招集されることが１３日、発表された。阪神・石井大智投手（２８）が「左アキレス腱（けん）損傷」のため出場辞退を申し入れ、急きょ代替選手に決まった。背番号は２２。隅田は球団を通じ「改めて身が引き締まる思いです。日本を代表して戦う責任と誇りを胸に、任されたポジションで自分の持ち味をしっかり