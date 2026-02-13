「PayPay」がアメリカの株式市場に上場を申請しました。ソフトバンクグループ傘下のスマホ決済大手のPayPayが上場を申請したのは、ハイテク関連企業を中心とするアメリカのNASDAQ市場で、現地時間の12日、アメリカ証券取引委員会に審査に必要な資料を提出しました。3月中にも上場する見通しで、時価総額は約3兆円を超えるとされ、アメリカ国内での資金や人材を確保する狙いがあります。PayPayはクレジットカード大手「VISA」との提