気象台は、午後6時5分に、なだれ注意報を福島市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】福島県・福島市に発表（雪崩注意報） 13日18:05時点浜通りではここしばらく、中通りでは15日まで、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。中通り、会津では、15日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■福島市□なだれ注意報【発表】15日にかけて注意■会津若松市□な