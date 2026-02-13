状態の良さをアピールしている。ロッテの高部が13日、沖縄県糸満市で実戦形式の打撃練習で石川柊と対戦し、8度スイングして3安打。リードオフマンとして期待される7年目の外野手は「良い感覚が、うまく実戦でもできている」と満足そうな表情でうなずいた。2020年には最多勝にも輝いた実績のある右投手から中前に1本、右前に2本打ち返した。「ちゃんと打ち切る、という気持ちを大事にしている」と言う。昨季よりもバットを振り