静岡県御前崎市議会で浜岡原発の耐震性などについて説明する中部電力の豊田哲也原子力本部長（前列右から2人目）ら＝13日午前中部電力が浜岡原発（静岡県御前崎市）の耐震設計に関わるデータを不正操作した問題で、同社の豊田哲也原子力本部長らは13日、御前崎市議会を訪れ、使用済み核燃料を保管している燃料プールなどの耐震性について問題はないと説明した。不正発覚後、市議会から現在の設備の安全性を懸念する声が上がって