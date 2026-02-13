国民民主党の玉木代表は13日、中道改革連合の新たな代表に小川淳也氏が選出されたことについて、「難局を乗り切るリーダーシップを発揮されることを期待したい」と述べた。玉木氏は、小川新代表について「心からの祝意、敬意を申し上げたい。同じ香川県出身で、これまで立場、政策は違っても地域、日本のために共に頑張ってきた間柄だ」と述べ、期待感を示した。小川氏を「非常に真っすぐに物事に取り組まれる方だという印象を持っ