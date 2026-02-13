相次ぐ山林火災を受け、東京・町田市で山の斜面などを利用した大規模な消火訓練などが行われました。ホースを背負って斜面をのぼる消防隊員。ホースは木の間を縫って伸ばす必要があります。きょう、東京・町田市では、大規模な山林火災を想定した東京消防庁による訓練が行われました。訓練では、東京消防庁が来年度から初めて導入予定の高さ最大13メートルの“水の壁”によって延焼を防ぐ「水幕防御システム」も使用されました。東