掃除は苦手だけど、優しい夫と息子に囲まれて平和に暮らしていました。しかし月に一度、完璧主義でキレイ好きな義母が家に来る日だけは憂鬱で…。義母の目ばかり気にして、空回りして追い詰められていく私…。本当に大切なのは「完璧な部屋」なのでしょうか？それとも…家族みんなで助け合い、笑って過ごせる「心地よい空間」とは何なのでしょうか。＞＞ 【まんが】ズボラ家事は家族を救う!?(ウーマンエキサイト編集部)