気象台は、午後5時55分に、なだれ注意報をニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町に発表（雪崩注意報） 13日17:55時点石狩、空知、後志地方では、落雷に注意してください。空知、後志地方では、なだれに注意してください。石狩、後志地方では、電線等への着雪に注意してください。【なだれ