１２日に行われたスノーボード女子ハーフパイプ決勝で、小野光希（バートン）が８５・００点で銅メダルを獲得した。チェ・ガオン（韓国）が９０・２５点で優勝し、３連覇を狙ったクロエ・キム（米）は８８・００点で２位となった。日本勢は清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）が４位、工藤璃星（同）が５位、冨田が９位だった。五輪３連覇を果たせなかったクロエ・キムは「それ（３連覇）は気にしていなかった。今できる最高の滑