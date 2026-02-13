トランプ政権が自動車の排出規制を撤廃です。アメリカのトランプ大統領は12日、オバマ政権時代の2009年に、自動車やトラックなどからの温室効果ガスの排出が人体に悪影響を及ぼすと科学的に判断した「危険性認定」を撤回すると明らかにしました。アメリカ・トランプ大統領：オバマ政権時代の破滅的な政策で、アメリカの自動車産業に損害を与え、消費者の負担を大幅に増加させた。これにより排ガス規制の法的根拠が失われ、自動車の