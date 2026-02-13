農林水産物の輸出を国が優先的に支援するフラッグシップ輸出産地に、秋田のコメが認定されました。県内では、おととしの牛肉に続く2つ目の認定です。輸出の手本となる農林水産物の産地を国が認定し、優先的に支援を行う「フラッグシップ輸出産地」。これまでに全国で80の産地が選ばれています。今回新たに28の産地が選ばれ、このうち秋田はコメの産地として認定されました。県内ではおととしの牛肉に続く2つ目の認定です。カドミウ