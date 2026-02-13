最低賃金の引き上げを行った中小企業への支援金を給付する県の取り組みを、事業者に広く知ってもらうための説明会が秋田市で行われました。県は、事業の仕組みを紹介する特設のウェブサイトを設けるなど情報提供にも努めていて、6月末まで申請を受け付ける予定です。説明会は、秋田県中小企業団体中央会などが開いたもので、支援金の受け取りを検討している中小企業の関係者など約100人が参加しました。事業者側は、来月31日から最