鈴木知事が初めて編成した県の新年度当初予算案などを審議する県議会が始まりました。人口減少やクマ被害の対策などに重点的に配分していて、鈴木知事は、「質の高い県民生活を実現する」と意気込みを語りました。県は、13日に開会した県議会に、一般会計の総額で約6,041億円の新年度当初予算案を提出しました。鈴木知事が初めて編成したもので、移住や結婚支援、企業誘致などの人口減少対策に265億円を計上しています。鈴木知事「