SIX LOUNGEが、初のアコースティックアルバム『マイフェイバリットソング』を3月18日にリリースする。 （関連：SIX LOUNGE×BLEACH、DISH//×逃げ若、ハンブレ×鴨ロン……改めて注目したいロックバンド×アニソン3選） 本作は全10曲入りとなっており、インディーズ時代の未配信楽曲も収録。初回生産限定盤の特典映像には、2025年4月に行われたBillboard Live TOKYOでのワンマンライブの模様が収められる