Aqua Timezが、2025年12月27日に国立代々木競技場 第一体育館で開催した再結成期間を締めくくる最後のライブ『Aqua Timez 20th Live -OLDROSE-』の映像作品および音源を3月25日にリリースする。 （関連：Aqua Timez、信じ続けた音楽で果たす“使命”デビュー20周年記念ライブで眩しく輝いた絆と感謝） 同公演には20年におよぶ長い歩みの集大成が刻まれており、今作ではその瞬間を余すことなく収録。完全生産限