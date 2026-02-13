B3リーグは2月13日、「B3リーグ サンクスオールスターチャリティゲーム」の開催を発表した。 Bリーグは『B.革新』に伴い、2026－27シーズンから「B.LEAGUE PREMIER」、「B.LEAGUE ONE」、「B.LEAGUE NEXT」という新リーグがスタート。現行のB3は今シーズンをもって一区切りとなることを踏まえ、感謝の意味も込めてリーグ最後のオールスタ&#