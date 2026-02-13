4月からTOKYO MXほかで放送開始、U-NEXTほかで配信開始されるTVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』の第3弾キャストとして、稗田寧々の出演が発表された。 参考：『呪術廻戦』星綺羅羅役で注目蒼井翔太、村瀬歩らに続く榊原優希の“中性ボイス”の魅力 本作は、謎の生き物「クジマ」が若干ぴりついた空気が流れる鴻田家に居候し、新しい風を吹き込むホームコメディー。原作は、小学館の月刊漫画雑誌『ゲッサン』に