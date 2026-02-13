来週のドル円相場は、２０日に行われる予定の高市早苗首相の施政方針演説で「責任ある積極財政」がどの程度積極的なのかを見極めたいとするムードが広がりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５２円１０銭～１５５円００銭。 高市首相は９日の記者会見で、飲食料品に対する消費税率を２年間限定でゼロにする政策について、スケジュールや財源のあり方など実現に向けた諸課題の検討を進めていく考えを示した一