１３日の東京株式市場では、日経平均株価が前日比６９７円安の５万６９４１円と続落した。前日の米国市場でＮＹダウやナスダック指数が下落した流れを受けた。特にソフトバンクグループが１銘柄で日経平均株価を約３４０円押し下げた。 ８日の衆院選での自民党大勝を受け、一時５万８０００円台まで乗せたことで、「相場には過熱感が強まっていた」（市場関係者）という。とはいえ、依然として先行きの一段高期待は強