日銀が１３日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５３円３９～４１銭と前営業日比３９銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８１円９０～９４銭と前営業日比２２銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１８５８～５９ドルと同０．００１６ドルのユーロ安・ドル高だった。