『混頓vol.8』©AOI Pro. 「わかるわかる」と何度も共感「これぞコント！」という安心感『混頓vol.8』観劇レビュー すでにvol.8を迎えた人気シリーズ『混頓』。開場中に映し出される映像も可愛らしくポップで、自然とワクワク感が高まります。さらに群青団地さんによる、ゲネプロならでは（？）の自虐ネタも交えた前説がとても軽快で、観客の緊張をふっとほどき、作品への入口を心地よく作ってく