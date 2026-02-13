タイムマシンが運営するイヤホン・ヘッドホン専門店「e☆イヤホン」は3月21日11〜17時に、イヤホン・ヘッドホンを中心としたポータブルオーディオの試聴＆体験イベント「ポタフェス 2026 広島」を、広島県立広島産業会館（広島県広島市）西展示館の第2展示場にて開催する。入場は無料で、事前登録の必要はなく自由に入退場できる。●今年の見どころは？「ポタフェス」は、「e☆イヤホン」が主催するイヤホン・ヘッドホンの試聴