【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aqua Timezが、再結成期間ラストライブを映像＆音源化した作品『Aqua Timez 20th Live -OLDROSE-』を3月25日にリリースすることが決定した。 ■完全生産限定盤には2時間のロングドキュメンタリーを収録 デビュー20周年を機に再結成し、2024年7月から2025年12月まで約1年半を駆け抜けたAqua Timez。国立代々木競技場第一体育館で開催された再結成期間を締め括る最後の