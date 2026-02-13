【その他の画像・動画等を元記事で観る】 yutoriが、3月4日にミニアルバム『心の微熱』をリリースすることが決定。本作に収録される先行シングル「僕らは孤独だ」は、2月13日に配信スタートとなった。 ■yutoriらしさが色濃く出たミニアルバム ミニアルバム『心の微熱』は、配信シングル「愛してるって嘘ついた」「数％のハッピーエンド」を含む全6曲を収録。様々な愛を歌ったラブソングだけでなく「弱い自分