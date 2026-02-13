【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2025年12月に14年ぶりの活動再開を発表し、2026年3月4日にベストアルバム『SINGLES BEST+』をリリースするレミオロメン。同作品より、新曲「さあはじめよう」が2月18日より先行配信されることが発表となった。 ■2月15日に『FM藤巻』にて新曲「さあはじめよう」をラジオ初オンエア レミオロメンとして、2011年リリースの「Your Song」以来15年ぶりとなる待望の新曲「さあは