ＡｐｐＢａｎｋ [東証Ｇ] が2月13日大引け後(18:00)に決算を発表。25年12月期の連結最終損益は5億1900万円の赤字(前の期非連結は2億3900万円の赤字)に赤字幅が拡大し、10期連続赤字となった。なお、26年12月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終損益は6600万円の赤字(前年同期非連結は6800万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-17.0％→-12.0％に急改善し