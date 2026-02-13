ＡＩストーム [東証Ｓ] が2月13日大引け後(18:00)に決算を発表。25年12月期の経常利益(非連結)は前の期比2.2倍の2億5900万円に伸び、26年12月期も前期比54.4％増の4億円に拡大する見通しとなった。6期連続増収、3期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の経常利益は前年同期比50.6％減の4200万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の14.8％→5.3％に急低下した。 株探ニュース