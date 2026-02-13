ダイワ通信 [東証Ｓ] が2月13日大引け後(18:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.1％増の3億1700万円に伸びた。 併せて、従来の通期業績予想(連結経常利益は3億1000万円)を取り下げ、未定に変更した。 同時に、従来未定としていた今期の期末一括配当を見送る方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比32.5％減の7700万円に落ち込み、売