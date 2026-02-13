26日よりNetflixにて世界独占配信されるアニメ『刃牙道』の範馬刃牙と宮本武蔵の戦いを描いた浮世絵ビジュアルが公開された。【画像】浮世絵とは全然ちがう！『刃牙道』アニメビジュアル日本古来の浮世絵テイストに、ストリートカルチャーをクロスオーバーさせた作品を主とする北国札幌の絵師・KOJIMAN（コージマン）により手がけられた浮世絵ビジュアルでは、かの有名な武蔵と佐々木小次郎の「巌流島の戦い」を描いた実在の浮