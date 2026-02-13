●科学一筋、科捜研のエース、正真正銘の超リケジョ…イメージを逆手にとった役づくり 「憑依型女優」「怪演女優」――そんなイメージの先にあるのは、思考と対話を何よりも大切にする俳優・松本まりかの姿だ。ドラマ『元科捜研の主婦』(テレ東系 毎週金曜21:00〜21:54)で彼女が描こうとしたのは、犯人を追い詰めるのではなく、優しさで人と向き合う物語。その選択の背景を、本人の言葉で紐解いていく。松本まりか撮影:佐藤容平