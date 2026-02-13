衆議院選挙で歴史的な圧勝をした自民党。これまで力を持った政権というのは、その後どう政治を進めていったのか。「積極財政」や「憲法改正」など共通する政策も多く、高市政権のヒントが過去の政権にありそうです。一方で、安倍政権と高市政権を比べてみると、もちろん異なる点もあります。経済環境や連立相手、官邸を守った「チーム安倍」に代わる「チーム高市」はいるのか。これは安倍政権の再来となるのか、それとも似て非