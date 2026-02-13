韓国俳優のユン ソアが、中村倫也が主演を務めるTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜後10：00）の第5話（13日放送）に出演し、NAZE・ドヒョクの姉・ミンソ役を演じる。それに先立って、オリコンニュースにコメントを寄せた。【オフショット】カメラ外でもあおくんと仲良し！ユン ソアのフショットドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プ