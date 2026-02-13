中国交通運輸部によると、春節（旧正月）期間中の特別運輸体制「春運」12日目に当たる2月13日、全国の地域を跨ぐ移動人数は延べ2億8559万3000人に上り、前月比4．9％増、前年同期比4．5％増になったとのことです。（提供/CRI）