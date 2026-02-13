大リーグ機構（MLB）のロブ・マンフレッド・コミッショナーが、追加競技として野球が2大会ぶりに復活する28年ロサンゼルス五輪への大リーガー参加に楽観的な姿勢を強調したと12日（日本時間13日）、AP通信が伝えた。同日のオーナー会議後に「前回話し合った時よりも、実現にずっと近づいている」と述べた。同コミッショナーは、まだ解決すべき課題が残っているとしつつも「米国での五輪開催が、野球にとって特別なマーケティ