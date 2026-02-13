サントリーは、春季限定商品「春の白桃チューハイ」「春のいちごチューハイ」を2026年2月17日に発売する。独自の「−196度製法」を活用季節の訪れと、その時期ならではの果実のおいしさを楽しめる季節限定チューハイ2商品が登場。春の訪れを華やかに彩る。独自の「−196度製法」を活用し、果実のおいしさをまるごと引き出している。「春の白桃チューハイ」は白桃の華やかな香りと甘み、「春のいちごチューハイ」は甘酸っぱいいちご