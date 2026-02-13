劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』が５月８日に公開されることを記念して、日本記念日協会により2月13日が「魔法科高校の劣等生・お兄様の日」として正式に登録された。お兄様の日を記念して、劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」司波達也ビジュアルが解禁された。【画像】最強のお兄様！公開された司波達也の記念ビジュアルまた、正式登録を記念して、司波達也役の中村悠一、司波深雪役の早見沙織、四葉真夜役の