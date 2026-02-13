俳優の寺本莉緒が、4月1日に2nd写真集（講談社）を刊行することが決定した。【写真】キラーカット続々！寺本莉緒が5年ぶりグラビア2018年のグラビアデビューから、その圧倒的な「大迫力ボディ」で一世を風靡した寺本。近年は俳優として確固たる地位を築く彼女が、あえて今、10年目の集大成としてグラビアという表現の場へ帰還することに。ロケ地に選んだのは、オーストラリア西部。雄大な自然の中で、5年の月日を経てより美