昨年12月に14年ぶりとなる活動再開を発表し、3月4日にベストアルバム『SINGLES BEST+』をリリースするレミオロメン。同作品より、新曲「さあはじめよう」が18日より先行配信されることが発表となった。【動画】胸熱…！再始動レミオロメンによる「3月9日」スタジオライブ映像「さあはじめよう」は、2011年リリースの「Your Song」以来15年ぶりの新曲となる。活動再開のスタートに相応しく、新たなる旅立ちや出会いへの高まる想