俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演する実写映画シリーズ最新作『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）より、主人公の“不死身の杉元”をはじめ、強烈な個性を放つキャラクター22人の場面写真が解禁された。【画像】『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』そのほかの場面写真本作は、野田サトルによる人気漫画を原作に、明治末期の北海道を舞台にしたサバイバル・バトルアクション。莫大なアイヌの埋蔵金を巡