学生デモの激化で前政権が崩壊したバングラデシュで総選挙が行われました。主要野党が圧勝する見通しです。【映像】バングラディッシュ総選挙（実際の様子）バングラデシュでは2024年、公務員採用の特別枠に反発した学生らによる大規模な抗議デモで長年続いた強権的な政権が崩壊し、ハシナ前首相は隣国インドに逃亡しました。その後、ノーベル平和賞受賞者のユヌス氏が暫定政権を率いてきましたが、12日、政変後初の総選挙が