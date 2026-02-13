YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にハンバート ハンバートが初登場する。きょう13日午後10時よりプレミア公開される。【動画】ハンバート ハンバートが『THE FIRST TAKE』初登場！「笑ったり転んだり」パフォーマンス映像佐野遊穂と佐藤良成によるデュオ・ハンバート ハンバートは、NHKの連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌「笑ったり転んだり」で注目を集めている。日々の世知辛さとさりげない幸せをつづった同曲は、昨