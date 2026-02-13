日本野球機構（NPB）などは13日、WBCに出場予定だった阪神・石井大智投手（28）が左アキレス腱損傷のため辞退し、代わって西武・隅田知一郎投手（26）を追加招集すると発表した。隅田は球団を通じ「改めて身が引き締まる思いです」とコメント。2度目の2連覇を目指す戦いに向け「日本を代表して戦う責任と誇りを胸に、任されたポジションで自分の持ち味をしっかり発揮し、日本の勝利に貢献できるよう一球一球全力で腕を振ってい